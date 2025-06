Carbonia – Atto intimidatorio contro il sindaco, “il messaggio lanciato è chiaro: provare a fermare, con la paura, il lavoro di chi ogni giorno si impegna con serietà, coraggio e trasparenza per il bene comune”.

L’ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno salta, “avremmo voluto parlare di altro, invece ci troviamo a dover commentare un fatto inaccettabile, un episodio gravissimo che ha colpito da vicino il nostro Sindaco e, con lui, l’intera comunità”.

Si esprime la giunta di Pietro Morittu il giorno dopo il grave atto intimidatorio che ha coinvolto il primo cittadino: un ordigno vicino alla sua vettura, non azionato, ma alquanto esplicito per destare profonda preoccupazione. “Noi, come Giunta e Consiglio Comunale, siamo profondamente vicini al Sindaco Pietro Morittu.

Siamo al suo fianco, convinti che proseguire il cammino intrapreso, senza arretrare di un passo, sia la risposta più forte a chi pensa di intimidire le istituzioni democratiche.

E, lo sappiamo, lo è anche la gran parte dei cittadini che credono nei valori della legalità, del rispetto e della democrazia.

C’è una Carbonia che crede nella giustizia, nel rispetto, nella possibilità di costruire un presente migliore con il dialogo, non con la violenza.

Rinnoviamo la nostra fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura, già al lavoro per fare piena luce sull’accaduto.

La risposta migliore è restare uniti e fieri del nostro senso civico. Il nostro dovere è andare avanti insieme”. La solidarietà a Morittu non manca: messaggi di sostegno sono stati lanciati da tutti i rappresentanti dei comuni sardi, che condannano fermamente l’accaduto.