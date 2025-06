Dopo la notizia di poche ore fa circa l’addio di Davide Nicola al Cagliari, il club rossoblù ha diramato un breve comunicato per ringraziare l’allenatore per questi 11 mesi insieme e la salvezza ottenuta.

“Le strade del Cagliari Calcio e di Davide Nicola si dividono” si legge nella nota.

“Il Club desidera ringraziare Mister Nicola e il suo staff per il lavoro, la serietà e la passione dimostrate in questa stagione culminata con la permanenza nella massima serie. Al Mister e al suo gruppo di lavoro auguriamo il meglio per il prosieguo del proprio percorso professionale.”