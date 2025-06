Colti sul fatto mentre cercavano di forzare la cassa automatica di un parcheggio a pagamento con un piede di porco. È successo la notte scorsa a Cagliari, dove i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato in flagranza due uomini di 41 e 48 anni, entrambi residenti in città e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, in via Gianturco, angolo via Enrico Pessina. Una telefonata al 112 ha segnalato la presenza sospetta di due individui tra le auto in sosta. In pochi minuti la pattuglia è arrivata sul posto sorprendendoli mentre cercavano di manomettere la colonnina automatica per impossessarsi dell’incasso.

Bloccati dai militari, i due sono stati portati in caserma. Il piede di porco è stato sequestrato e, al termine delle formalità, l’autorità giudiziaria ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.