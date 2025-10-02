Carbonia, ancora fuoco e canadair in azione per domare un grosso incendio che si è sviluppato in prossimità della sp 2: distrutti ettari di vegetazione e il fumo è arrivato sino ai centri abitati.

Le fiamme si sono estese presso la località Piolanas, al lavoro un canadair partito da Olbia che ha operato sino a quando il rogo è stato spento.

Una piaga che, nonostante l’estate sia giunta abbondantemente al termine, non cessa: complice il vento e l’assenza di pioggia, sterpaglie e vegetazione sono ancora minacciate dal fuoco.