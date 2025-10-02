Assemini, dalle fiamme alle alluvioni, azienda agricola costantemente minacciata: sotto accusa è un canale che, tra canne e vegetazione varia, costituisce un serio pericolo per residenti e attività produttive del luogo. Località Sa Nuxedda, pochi mesi fa un grosso incendio ha percorso il canale minacciando seriamente alcune serre che sono adiacenti al corso d’acqua. “Abbiamo rischiato di perdere l’azienda – spiega un gestore – il fuoco era partito da San Sperate e qualcuno ha perso anche la casa. Ora abbiamo paura per la pioggia”.

Le condizioni di degrado sono indiscutibili: le immagini parlano chiaro ed evidenziano come il canale sia ricoperto da una folta vegetazione che potrebbe creare un tappo in caso di forti temporali.

Le richieste: viene sollecitato alle istituzioni di competenza un intervento immediato e risolutivo al fine di mettere in sicurezza tutta la località prima che il maltempo imperversi in. Sardegna.