Passeggiare in città a Cagliari è diventato ormai un problema in molte zone, anche in quelle pedonali che dovrebbero essere adibite proprio a questo, in particolare Corso Vittorio, Via Manni e Via Garibaldi.

Spesso infatti le biciclette elettriche sfrecciano ad altissima velocità e occupano anche posti come fossero dei parcheggi. A segnalarci la problematica un nostro lettore: “Una situazione fuori controllo ormai da anni in molte zone della città”, spiega. “In continuazione sfrecciano biciclette elettriche (che non rispettano i limiti di velocità e il codice della strada), che corrono quanto uno scooter”. Un vero pericolo per chiunque: “Ogni volta siamo a rischio di essere investiti e nessuno fa nulla. Inoltre come si può vedere utilizzano le zone pedonali come parcheggi il tutto senza che nessuno faccia nulla, siamo esasperati!”.

Il lettore evidenzia inoltre come non vengano neanche rispettare le regole basilari del codice della strada: “Entrano in contromano e passando sui marciapiedi senza rispetto di niente e nessuno.”

Una situazione annosa e difficile che troppo spesso può tramutarsi in bruttissimi incidenti.