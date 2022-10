Cappellacci positivo al Covid salta il primo voto a Giorgia Meloni: “Ha la mia piena fiducia”

Ugo Cappellacci positivo, per la terza volta, al Coronavirus. Il deputato e coordinatore sardo di Forza Italia si trova da qualche giorno in isolamento e oggi non ha potuto partecipare al primo voto al nuovo governo di Giorgia Meloni. Cappellacci, comunque, “conferma la piena fiducia al Governo Meloni, all’esecutivo e ai ministri di Forza Italia. Colgo l’occasione per esprimere il mio personale apprezzamento per le parole chiare espresse dalla presidente del Consiglio sulle imprese, sui lavoratori autonomi e sulla necessità di superare il divario nord-sud”.