Radio Zampetta Sarda, sos al Poetto: “Gatti affamati e bisognosi di cure”

POETTO, GATTI ALLO SBANDO, AFFAMATI E BISOGNOSI DI CURE.

L’appello accorato di Simona Staico, che da qualche settimana è entrata in contatto con la triste realtà dei tanti mici che popolano il litorale cagliaritano e quartese, bisognosi di cure, cibo e di bloccare le nascite incontrollate attraverso una campagna di sterilizzazione. Pochissimi titolari dei tanti chioschi forniscono cibo ad alcuni mici.

“Lancio un Sos per aiutare ad alimentare i tantissimi gatti randagi che si trovano tra la prima fermata e l’ospedale marino.

Chi volesse aiutarmi per il cibo può farlo lasciandolo da ” Il Mondo di Lapo” in via Istria a Selargius o da Alessandra Caredda nello store di via Tuveri, Amore a 4 Zampe.

Una scatoletta qua una la si recupera un po di cibo.”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove