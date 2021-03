Cappellacci: “Covid maledetto e subdolo, non risparmia nessuno: serve sempre la massima attenzione”

Un video di due minuti con un aggiornamento, importante, sulle sue condizioni di salute. Ugo Cappellacci, ex presidente della Regione Sardegna e attuale deputato di Forza Italia, da due settimane combatte contro il Covid. Non si è trattato di una forma “leggera” del virus, stando al suo racconto: “È il mio sesto giorno in ospedale, da pochi minuti mi è stata tolta la maschera dell’ossigeno e inizio lo svezzamento con i naselli. Il peggio sembra passato, ringrazio tutti con il cuore: famiglia, amici, medici, infermieri, sanitari, parasanitari, tute persone straordinarie e fantastiche che mi hanno aiutato tantissimo”, spiega. “Posso raccomandarvi la prudenza massima, questo è un virus subdolo e maledetto che non risparmia nessuno e non fa decidere a voi la forma in cui lo dovete prendere. Ho avuto la polmonite bilaterale. Oggi è il primo giorno della discesa, inizio a vedere la luce in fondo al tunnel”.

Sono giorni difficili, per Cappellacci. Il Coronavirus è stato un duro colpo dal quale si sta, pian piano, riprendendo: “Mi aiuterà a vedere le cose in modo diverso, quando vi trovate vittime di una cosa così grande le prospettive cambiano”.