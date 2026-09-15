Acqua insalubre che attira mosche, zanzare e ratti: “Non possiamo più aprire le finestre di casa, l’odore è nauseabondo soprattutto con questo caldo afoso”.

“Una situazione insostenibile”, così definiscono i residenti quel canale di acqua verde stagnante, melmosa, che richiama tanti animali indesiderati e mette a rischio la salute pubblica di chi abita nella zona. Portavoce del malcontento è il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che, dopo numerosi solleciti già inoltrati, chiede “un intervento immediato e urgente da parte

dell’amministrazione comunale e di Abbanoa. I residenti di Via Tirso hanno diritto a vivere in un ambiente salubre”.