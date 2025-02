“Ho poco tempo da dedicare a Corrias e soci” sbotta Puddu: “Saranno gli stessi asseminesi a giudicare il nostro operato, non certo dei consiglieri che quando son stati chiamati ad amministrare, son stati sonoramente bocciati al voto”.

Accuse rispedite al mittente quelle avanzate dal M5S della città che, in merito agli atti di vandalismo che si susseguono nel centro dell’hinterland cagliaritano, ha espresso: “Abbandono dei luoghi, carenza di servizi e incuria favoriscono vandalismo e comportamenti criminali”. Macchine bruciate, rigate e corse sfrenate nelle vie del centro abitato: una questione che, da tempo, anima i dibattiti e le lamentele dei residenti che segnalano costantemente atti di vandalismo ai danni dei beni privati e pubblici.

“Vandalismo e atti criminali non sono mai giustificabili, ma se chiudi la piscina comunale, chiudi gli spazi di aggregazione (es: Fab Lab sfrattato dal centro pilota), chiudi i servizi di supporto a giovani e persone svantaggiate: centro diurno e centro giovani chiusi dall’estate scorsa, hai un auditorium che sta andando in malora senza mai essere stato aperto, crei un clima in cui ad alcuni sembra normale non avere cura dei luoghi perchè sindaco e giunta che per primi dovrebbero occuparsene, non hanno nessuna attenzione”. Dure e precise le parole del consigliere Diego Corrias a a nome del M5S di Assemini che prosegue: “Abbandono dei luoghi, carenza di servizi e incuria favoriscono vandalismo e comportamenti criminali. Non lo dice il M5S, ma provate ricerche sociali. Questo è esattamente il caso della giunta di Assemini: spese folli per feste e spettacoli e nessuna cura per la città. Vogliamo ridurre il vandalismo? certo! partiamo da un sindaco che si occupa di Assemini”.

Il sindaco Mario Puddu non ci sta e specifica: “Loro, loro si, l’hanno devastata e svuotata. Nel Centro Pilota abbiamo trovato macerie, ma non in senso lato, ma in senso stretto.

Hanno devastato il Centro Pilota senza avere certezza di quando sarebbero iniziati i lavori.

Ancora meno del motivo per cui è stato fatto .

Per quanto riguarda il Fab Lab, abbiamo già spiegato in Consiglio Comunale che non potevamo rinnovare la convenzione. A nostro giudizio una Delibera che oltretutto era illegittima, in quanto trattandosi di patrimonio pubblico la concessione poteva essere data soltanto rispettando il principio della concorrenza tra tutti i soggetti eventualmente interessati. Per quanto riguarda tutto il resto, Anfiteatro e altro, invito il consigliere Corrias e soci, in qualità appunto di consiglieri, di informarsi e studiare. In questo modo verranno a conoscenza di quali atti amministrativi, e a che punto sono, stiamo mettendo in atto per poter dare un Anfiteatro agli asseminesi. In linea generale, e tornando alle macerie, queste erano e sono davanti agli occhi di tutti, tant’è che gli asseminesi li hanno sonoramente bocciati alle urne del giugno 23. All’amministrazione di cui Corrias e soci hanno fatto parte, è stata consegnata un’Assemini promossa come noi mai dagli elettori”.