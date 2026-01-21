100 persone evacuate che hanno trascorso la notte fuori casa, il piano di emergenza è scattato ieri sera con la collocazione dei cittadini in ambienti sicuri e lontano dalle coste.

Questa mattina lo scenario si presenta così: detriti ovunque, strade e marciapiedi impraticabili. “La priorità è una sola: riportare le persone nelle loro case entro oggi e riportare la normalità.

Siamo presenti sul territorio.

Grazie a tutti per la collaborazione, la pazienza e la grande forza dimostrata dalla nostra comunità” ha espresso il sindaco Beniamino Garau.

Le criticità maggiori si presentano nei territori che si affacciano sul mare, a Maddalena come a Frutti D’Oro la mareggiata è arrivata ben oltre le case. In parte è saltata anche la corrente elettrica e, per precauzione, ieri sono state evacuate decine di famiglie. Per anziani e più fragili è stato predisposto il trasferimento verso strutture idonee a ospitarli, per gli altri si sono spalancate le porte della casa comunale che ha accolto anche gli amici a 4 zampe, evacuati assieme ai proprietari. Per tutta la giornata proseguiranno i lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza al fine di rendere nuovamente agibili le case allagate.