Capoterra, il piazzale ripulito dai cittadini è di nuovo colmo di rifiuti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non è un’area comunale quella di via Borsellino, bensì privata sulla quale gravita un condominio e una attività commerciale, a disposizione di tutti. Scontrini e rifiuti vari sono stati ripuliti appena due settimane fa dai condomini ma, a distanza di pochi giorni, soprattutto scatolette vuote di cibo per animali hanno fatto nuovamente la loro comparsa. Un gatto di quartiere, infatti, staziona lì, nutrito e coccolato da tutti, gli involucri delle pietanze molto spesso vengono abbandonate in terra anziché essere portate via.

Un appello, ulteriore, rivolto ai frequentatori della zona, “specialmente a chi si preoccupa di dare da mangiare a Valentino (il gatto arancione)”: sicuramente ” lo fate con le migliori intenzioni del mondo, ma in realtà state facendo un grosso torto sia ai residenti che allo stesso gatto.

Valentino è accudito e nutrito da persone che si preoccupano di buttare via i vuoti e per un gatto mangiare 20 volte al giorno non è sinonimo di salute”. Avanzi di cibo sono spesso ben evidenti in terra, attirando così l’attenzione dei topi che, “dopo aver banchettato si rifanno i denti con le macchine di residenti e non”. Non solo crocchette e bocconcini per gatti, però, anche cicche di sigarette e pacchetti vuoti sono presenti in terra: escludendo la possibilità che sia il gatto che i topi abbiano il vizio del fumo, l’appello a lasciar il luogo pulito raddoppia, insomma.