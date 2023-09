Capoterra: gara di solidarietà per il piccolo Alan, affetto da una malattia genetica rara

Alan, 5 anni, affetto da una rarissima patologia genetica, la sindrome di Bardet Biedi, e l’instancabile azione che va avanti da tempo al fine di aiutare il piccolo e la sua famiglia: domenica scorsa, nella Piazza Liori fresca di restyling, la Joseph Theatrum Caputerra, in gran spolvero e davanti ad un numerosissimo pubblico, che ha assistito attento e divertito alla piece teatrale “Braxia”, con una lotteria di solidarietà, praticamente messa su all’ultimo istante e grazie alla generosità di alcuni commercianti locali, è riuscito a costituire un fondo di 700 euro da devolvere al bambino, prossimo alla partenza presso l’ospedale “Gaslini” di Genova per urgenti e vitali terapie riabilitative.

Il presidente della Joseph Theatrum Caputerra Franco Bayre: “Ancora una volta con i miei amici della Joseph, com’è nello storico Dna della nostra compagnia teatrale e grazie alla generosità dei capoterresi presenti alla nostra performance abbiamo dispensate corroboranti risate al pubblico presente ma soprattutto abbiamo condotto in porto una iniziativa di solidarietà che, come siamo soliti affermare, di certo non sarà sufficiente ad eliminare le spine che pungono il cuore del piccolo e carissimo Alan ma certamente potranno arrotondare le punte di tali spine perché il dolore sia meno intenso. Grazie davvero di cuore a tutte le persone di buona volontà”.