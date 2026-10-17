Si sono tuffati in mare per raggiungere la terraferma, sono stati recuperati da alcuni pescatori e per due di loro sono state necessarie le cure mediche.

Ennesimo sbarco di migranti nel Sulcis, dopo quelli avvenuti a Sant’Antioco, Porto Pino e Domus de Maria, nel tardo pomeriggio di ieri un barchino con 13 persone a bordo e si è incagliato nel basso fondale occupato dalla posidonia.

Come raccontano i testimoni, “alcuni si sono buttati in acqua procurandosi escoriazioni, altri sono rimasti bloccati nell’imbarcazione e sono stati recuperati da alcuni pescatori locali con una barca d’appoggio. Una decina circa si sono allontanati e sono stati intercettati dai carabinieri della stazione di Santadi e dai barracelli di Teulada lungo la Sp.71 in direzione Teulada. Sul posto anche un’ambulanza dell’Areus che ha provveduto a medicare 2 migranti. Successivamente, come da prassi, sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza”.