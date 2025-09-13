Di recente l’assessore Gaetano Crocco ha lanciato un appello: “Nel nostro territorio vengono segnalati cani e gatti che circolano pregiudicando la sicurezza sia dei nostri animali che quella dei cittadini, vuoi perché aprono il cancello gli permettono di fare il giretto, “tanto tornano”, oppure “il cane è riuscito ad aprire il cancello”. (Rimango basito dalle risposte che mi danno).
Questo comportamento non è più tollerabile”.
Diverse le segnalazioni che le istituzioni ricevono a riguardo, come gli interventi al fine di assicurare la sicurezza di tutti.