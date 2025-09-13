Capoterra, emergenza cani randagi in città, pecore e galline ammazzate da animali incustoditi che fanno irruzione nei terreni privati. È accaduto anche oggi in una proprietà lungo la statale 195, i cani sarebbero almeno 3 e hanno preso di mira i pennuti. Ma, come spiega un cittadino, anche alcuni ovini sono stati attaccati senza pietà.