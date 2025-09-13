È stata trasferita a Roma, all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù, la minore rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi alle porte di Nuoro. La paziente, politraumatizzata, era stata soccorsa e stabilizzata all’Ospedale San Francesco grazie a un intervento chirurgico polispecialistico e al ricovero in terapia intensiva.

Il commissario straordinario dell’ASL 3 di Nuoro, Angelo Zuccarelli, ha espresso “enorme gratitudine e grande riconoscimento a tutte le unità operative e agli operatori sanitari coinvolti”, sottolineando come “il sistema abbia risposto in maniera esemplare, confermando professionalità, efficienza e qualità dell’assistenza offerta dall’Ospedale San Francesco”.