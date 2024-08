Capoterra, boom di presenze a Maddalena spiaggia: in un mese 9 mila ticket

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le immagini riprese ieri dal sistema di videosorveglianza parlano chiaro: sold out l’area che ospita le case mobili, i camperisti apprezzano servizi e località del territorio e sostano, a rotazione, negli spazi appositamente riservati a loro. Niente da dire anche per i parcheggi che, da quest’anno, sono a pagamento: un contributo irrisorio quello richiesto, 50 centesimi, che consentirà di implementare e migliorare i servizi per i frequentatori del litorale capoterrese. Dati più che positivi, insomma, che confermano la propensione di affermare Capoterra come meta turistica di approdo e non solo di passaggio per raggiungere altre località come Pula, Chia, Domus de Maria.