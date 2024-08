Cagliari, musica fuori dal locale: niente colazioni all’aperto per un mese nella “Pasticceria Dulcis”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Musica all’esterno. E ora niente colazioni all’aperto per un mese per la pasticceria Dulcis. Stangata del Comune la noto locale della Marina. Nel mirino della polizia municipale stavolta è finita “Dulcis Pasticceria via Baylle”, dove il 9 maggio scorso maggio alle 9:20, veniva utilizzato, senza autorizzazione, “un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali, in funzione mediante uno diffusore acustico utilizzato per amplificare la musica riprodotta da un pc e connessi mediante sistema bluetooth”.

La porta d’ingresso, durante le fasi del sopralluogo ispettivo (durato 25 minuti), era perennemente aperta e quindi la musica era perfettamente udibile nella strada e nell’area data in concessione.

L’area stessa era occupata con 13 sedie e 6 tavoli prima delle ore 10 (fascia oraria riservata al “carico e scarico”). Gli uffici comunali dell’assessorato alle Attività produttive hanno così deciso di sospendere la concessione del suolo pubblico per 33 giorni, dal 19 agosto al 20 settembre 2024 compreso, “stabilendo che nel periodo della sanzione il concessionario rimuova dallo spazio concesso tutti gli arredi”.