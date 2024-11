Capoterra, autobus come stazioni meteo viaggianti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Autobus come stazioni meteo viaggianti: un progetto pilota unico in Italia, temperatura, umidità e pressione in tempo reale grazie a una mini stazione meteo posizionata all’esterno dei mezzi. Premiato Baire da Anav, un premio speciale della Giuria “per un progetto innovativo e allo stesso tempo improntato sulla sostenibilità”. “Diciassette aziende Anav, tra cui la nostra, hanno ricevuto i Premi Smart Move dedicati quest’anno alle aziende che hanno realizzato best practices di particolare rilevanza nell’ambito appunto della “sostenibilità” Vaicolbus” ha spiegato l’azienda.

Grazie alla collaborazione tra Baire e IoTopon srl è stato possibile realizzare un progetto pilota di successo che ha consentito di raccogliere dati importanti in maniera sostenibile ed altamente efficace”. Il progetto pilota Baire-Meteotracker serve per il monitoraggio del microclima urbano (temperatura, umidità relativa, pressione, gradiente termico, indice di comforttermico, temperatura potenziale, indicatore di intensità solare). Una innovazione che ha ricevuto consensi e complimenti anche oltre mare: Meteotraker è una innovazione ad alta tecnologia, specificatamente progettata per misurazioni in movimento: la mini stazione meteo riesce ad acquisire così i dati anche in un intervallo spaziale di pochi metri. MatteoBaire, amministratore unico dell’azienda di trasporti di Capoterra, come riporta Autobus Web, commenta così l’iniziativa: «Questa iniziativa, oltre a rappresentare un modernissimo strumento di lavoro per i meteorologi, sposa appieno gli obiettivi di sostenibilità ambientale che da sempre contraddistinguono il nostro servizio. Guardando oltre il mero trasporto di persone e merci siamo fermamente convinti della funzione sociale e di tutela dell’ambiente che il trasporto pubblico riveste nella società moderna».