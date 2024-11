Capodanno a Cagliari, forse è la volta buona: stasera l’apertura delle offerte, è toto nomi sul super big

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Forse è la volta buona: risolti i problemi informatici, riaperti i termini per la presentazione delle offerte, chiuse le polemiche e archiviate le proteste di chi non era riuscito ad accedere, questa sera finalmente la commissione si riunirà a palazzo Bacaredda a Cagliari per esaminare le offerte arrivate sulla piattaforma per l’organizzazione del Capodanno a Cagliari. In ritardissimo rispetto a tutte le altre città della Sardegna, che da mesi ormai hanno comunicato il nome del super big che scalderà la notte più lunga dell’anno.

A Cagliari, per scelta dell’amministrazione, il Capodanno sarà diffuso, ovvero spalmato su più giorni e più piazze, con un budget di 300mila euro, che però gli organizzatori possono incrementare grazie all’apporto dei privati.

Intanto, fra desideri e realtà, è sempre super attivo il toto nomi su chi sarà il big della notte cagliaritana: da Annalisa a Elodie, dai Marlene Kunz a Caparezza fino a Max Pezzali e Francesco Gabbani, sale la febbre dell’attesa.