Appicca un incendio in via Palomba, senzatetto arrestato dalla polizia a Cagliari

La polizia ha tratto in arresto un trentunenne senza fissa dimora, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di incendio.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti nella notte tra sabato e domenica in via Palomba, all’angolo con via Cugia, per una segnalazione di incendio in un locale in disuso. Una Volante ha raggiunto il posto constatando che l’incendio si stava propagando velocemente verso il condominio sovrastante, lambendo le auto e motocicli parcheggiati nella strada.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, gli agenti hanno utilizzato l’estintore presente sull’auto di servizio, riducendo la portata delle fiamme. Solo con l’arrivo di un secondo equipaggio si è riusciti a domarle del tutto.

I poliziotti hanno bloccato anche il presunto autore, già noto per i numerosi precedenti di polizia e per essere stato tratto in arresto per un analogo reato in danno di un edificio del Ministero delle Infrastrutture e per il quale era stata applicata la misura del divieto di dimora nel territorio del comune.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti due accendini e una bomboletta spray, occultati nelle tasche dei pantaloni.

Il 31enne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di incendio e denunciato in stato di libertà per l’inosservanza del provvedimento dell’autorità. Al termine degli accertamenti è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta.