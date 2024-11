La Regione accelera: ecco i 10 milioni per aumentare gli stipendi a tutti i dipendenti comunali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Eccoli i soldi in più per aumentare gli stipendi ai dipendenti comunali e portarli alla pari dei regionali: 10 milioni, ovviamente soldi pubblici, per chiudere una vicenda che si trascina da anni. Più soldi dunque, come previsto, ai dipendenti comunali, con la Regione impegnata a tempo pieno sulla questione. Proseguono infatti i lavori del gruppo di coordinamento per l’attuazione del comparto unico degli enti locali, ovvero stipendi più alti e uguali per tutti i dipendenti pubblici, guidato dall’assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, insieme all’assessorato della programmazione, bilancio, credito, assetto del territorio e degli affari generali, personale e riforma della Regione, oltre che dai rappresentanti degli enti locali.

L’attuazione del comparto unico è uno degli obiettivi principali del Piano di Sviluppo regionale della Sardegna, un documento fondamentale in fase di redazione che stabilisce obiettivi, strategie e politiche che la regione intende realizzare durante la legislatura. “La giunta si è impegnata a trasferire tempestivamente le somme e a predisporre una delibera di indirizzo per la distribuzione delle risorse nell’ambito della contrattazione integrativa, garantendo l’uniformità del trattamento di tutti i lavoratori comunali, così da evitare disparità e sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla norma”, dice la giunta.