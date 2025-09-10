Elmas Aeroporto – Parcheggi per i disabili occupati da chi non ha diritto, la denuncia di un cittadino: “Non abbiamo trovato un posto, tutti gli stalli invalidi erano occupati da vetture senza contrassegno”. L’uomo, residente nell’hinterland cagliaritano, L.A., ha inviato una pec alle istituzioni di competenza per segnalare quanto accaduto.

“Una “inaccettabile situazione riscontrata nel parcheggio multipiano dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas, che si configura come una palese tolleranza di comportamenti illeciti” si legge nel documento. “Si denuncia che, in data odierna, per oltre un’ora si è reso impossibile trovare un posto auto riservato a persone con disabilità a causa della massiccia e indisturbata occupazione degli stalli da parte di veicoli privi di contrassegno. Siamo stati costretti a parcheggiare in un’altra area, subendo un grave disagio. Tale situazione, oltre a costituire un’intollerabile mancanza di rispetto, dimostra una grave omissione nel far rispettare le normative vigenti. È noto che l’area, pur essendo privata, è aperta al pubblico e pertanto pienamente soggetta al Codice della Strada, come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 285/1992. Le violazioni riscontrate rientrano chiaramente negli artt. 158, comma 2, lettera h) e 188-bis, rendendo la vostra inazione ingiustificabile”. L’uomo ha chiesto alla società che ha in gestione l’aeroporto “di adoperarsi immediatamente e con efficacia per ripristinare la legalità nel parcheggio, chiamando gli organi di Polizia competenti, come previsto dalla legge”.