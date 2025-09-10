Ha salvato un turista che rischiava di annegare mettendo a rischio la sua stessa vita, il gesto eroico di Sorrentino non passa inosservato: “È degno di ottenere il merito al valor civile”. La richiesta è stata avanzata dall’amministrazione comunale di Cabras che ha raccontato quanto accaduto il trenta giugno dello scorso anno nella spiaggia di San Giovanni di Sinis. Sprrentino si è adoperato “ponendo a rischio la propria incolumità personale, sprovvisto di dispositivi o attrezzatura di salvataggio, con altissimo senso di abnegazione, eroico coraggio e altruismo, per prestare immediato soccorso e traendo in salvo un bagnante che sfinito e in stato di disperazione incorreva in grave rischio di annegamento”.
Il consigliere comunale di Cagliari, Corrado Sorrentino, ha ringraziato pubblicamente “per questo gesto inaspettato. Ci tengo a sottolineare che condivido questo riconoscimento con tutte le persone che quel giorno in spiaggia hanno cercato di dare una mano con ogni loro mezzo a disposizione.
Dedico invece questo momento a tutti gli assistenti bagnanti che operano nella nostra regione e ogni anno fanno altrettanto salvando le persone dai pericoli del mare, tante volte a loro non gli viene riconosciuto nulla e penso che sarebbe bello se ogni amministrazione di riferimento prendesse spunto dal comune di Cabras, Cagliari lo ha fatto anche di recente”.