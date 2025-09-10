Il consigliere comunale di Cagliari, Corrado Sorrentino, ha ringraziato pubblicamente “per questo gesto inaspettato. Ci tengo a sottolineare che condivido questo riconoscimento con tutte le persone che quel giorno in spiaggia hanno cercato di dare una mano con ogni loro mezzo a disposizione. Dedico invece questo momento a tutti gli assistenti bagnanti che operano nella nostra regione e ogni anno fanno altrettanto salvando le persone dai pericoli del mare, tante volte a loro non gli viene riconosciuto nulla e penso che sarebbe bello se ogni amministrazione di riferimento prendesse spunto dal comune di Cabras, Cagliari lo ha fatto anche di recente”.

Ha salvato un turista che rischiava di annegare mettendo a rischio la sua stessa vita, il gesto eroico di Sorrentino non passa inosservato: “È degno di ottenere il merito al valor civile”. La richiesta è stata avanzata dall’amministrazione comunale di Cabras che ha raccontato quanto accaduto il trenta giugno dello scorso anno nella spiaggia di San Giovanni di Sinis. Sprrentino si è adoperato “ponendo a rischio la propria incolumità personale, sprovvisto di dispositivi o attrezzatura di salvataggio, con altissimo senso di abnegazione, eroico coraggio e altruismo, per prestare immediato soccorso e traendo in salvo un bagnante che sfinito e in stato di disperazione incorreva in grave rischio di annegamento”.