Delirio traffico questa mattina a Cagliari: fra maltempo e incidenti è un mercoledì da incubo, l’ennesima giornata che mette a dura prova i nervi degli automobilisti costretti a file e intasamenti. Intanto, un incidente fra Sestu e Elmas, sulla 131 in direzione Cagliari ha provocato lunghe file e intasamenti che hanno avuto gravi ripercussioni sul traffico in città, già delirante per la riapertura di scuole e uffici.

Il maltempo non ha aiutato: ancora più persone hanno intasato la città con le auto provocando colli di bottiglia difficili da aggirare. Sulla 131 a causa del maltempo c’è stato un altro incidente, un tamponamento nel sassarese che ha provocato cinque feriti.