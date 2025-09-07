Caos e paura nel cuore di Cagliari: ancora una rissa tra gruppi di stranieri ha scosso il centro cittadino, con bottiglie lanciate e tavoli rovesciati. A denunciare la situazione è il consigliere comunale di opposizione Roberto Mura, che attacca: “Episodi di violenza nel centro di Cagliari: l’Amministrazione comunale lascia soli cittadini e attività produttive”. “Nella serata di ieri l’ennesimo episodio di violenza ha sconvolto il centro di Cagliari: una rissa tra gruppi di stranieri, con lanci di bottiglie e tavoli rovesciati, ha seminato paura e caos tra cittadini e attività commerciali di via Sassari e delle vie limitrofe. Come opposizione non possiamo che denunciare, ancora una volta, la totale inefficacia dell’azione dell’amministrazione comunale sul tema della sicurezza urbana. Non è più tollerabile che esercenti e residenti vengano lasciati soli ad affrontare situazioni che mettono a repentaglio non solo la serenità del quartiere, ma anche l’incolumità delle persone. Il centro di Cagliari è sempre più spesso teatro di violenze, degrado e disordine. Le forze dell’ordine intervengono puntualmente, ma senza un piano organico di prevenzione e una regia chiara da parte del Comune, ogni sforzo rischia di essere vano. È responsabilità politica dell’amministrazione garantire un presidio costante, coordinare azioni concrete per la sicurezza e restituire fiducia a chi vive e lavora nel cuore della città. Chiediamo misure immediate e incisive: più controlli, più presenza sul territorio, e un vero piano per il decoro e la vivibilità. Non servono annunci, servono fatti. Cagliari non può continuare a vivere nell’emergenza quotidiana, né può permettersi di abbandonare cittadini e imprenditori alla paura”.