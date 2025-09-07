Quartu Sant’Elena, altri furbetti dei rifiuti ripresi dal nucleo vigilanza ambientale: 3 persone identificate e 900 euro di multa in totale per una discarica abusiva in via Is Ammostus.

Non solo: in via dei Narcisi, al proprietario di un terreno privato è stata imposta la bonifica di cumuli di spazzatura varia. Individuati anche evasori Tari, sanzionati e iscritti d’ufficio.

Non si arresta l’azione messa in campo per contrastare chi deturpa l’ambiente abbandonando i rifiuti dove capita, pugno duro da parte delle istituzioni che hanno individuato e sanzionato diverse persone, oltreché obbligare a bonificare i luoghi trasformati in discarica.

La mano degli incivili è sempre in azione ma quella della vigilanza ambientale non rimane indietro: i furbetti dei rifiuti, insomma, sono, avvisati. Tempi duri per gli incivili, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente sono beni preziosi da tutelare e proteggere da chi li deturpa senza coscienza.