Cagliari soffocata da degrado e cattivi odori: la denuncia arriva dai banchi dell’opposizione. A scriverlo è il consigliere comunale Giuseppe Farris, che in un post racconta la sua esperienza domenicale in centro città: “Dopo alcune settimane, è la prima Domenica che trascorro in città. Mi mancava… Me la prendo con calma e decido di uscire per un pranzo da un amico ristoratore in centro. La passeggiata, da casa, mi fa passare tutta la fantasia. Complice la nostra consueta temperatura estiva, sono circondato da cattivi odori, sporcizia e degrado. Mastelli abbandonati in piazza. Rifiuti ovunque. Odori nauseabondi. Certo, ci sono gli incivili. Ma è possibile che l’Amministrazione in carica non capisca che questo sistema di raccolta, tanto oneroso, è un fallimento?”.