Cantieri ovunque e disagi a Cagliari, Truzzu promette: “Faremo di tutto per finire in fretta”

Viale Buoncammino, via Roma e ora anche viale Trieste. Cantieri ovunque in città e anche tanti disagi per automobilisti e commercianti. Tantissime le lamentele. Il primo cittadino prova a spiegare con un post su Facebook: “So bene che un cantiere crea disagi e difficoltà a chi fa impresa”, scrive il sindaco, “ma dietro un cantiere ci sono imprese e persone che lavorano. C’è una città che cresce e avrà un futuro migliore. C’è una città ambiziosa, capace di affrontare sfide importanti e di creare valore per tutti. Anche per coloro che oggi soffrono per gli interventi. Come sindaco guardo al bene comune, all’interesse collettivo e lavoro ogni giorno per creare nuove opportunità. E prometto che faremo di tutto per limitare i disagi e concludere quanto prima i lavori”.