Cagliari, dopo i cantieri ecco le tribune per la festa di Sant’Efisio: nuova rivoluzione traffico tra via Roma e il Largo

Dal 20 aprile al 4 maggio scatta la chiusura temporanea di via Roma, tra largo Carlo Felice e via Sassari.

Cambia il traffico per l’allestimento delle tribune per la 367esima Festa di Sant’Efisio. Per il montaggio e lo smontaggio delle tribune per il pubblico che assisterà alla 367esima Festa di Sant’Efisio, chiusura temporanea alla circolazione veicolare della via Roma, nel tratto compreso tra il largo Carlo Felice e la via Sassari.

Nella via Roma, tratto compreso tra largo Carlo Felice e via Sassari, dalle ore 9 del 20 aprile alle ore 15 del 4 maggio 2023: chiusura alla circolazione veicolare, revoca della corsia preferenziale, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, eccetto autorizzati e transito consentito con il con senso di percorrenza da via Sassari verso il largo Carlo Felice, con limite massimo di velocità di 30 Km/h agli autobus;

In piazza Matteotti, nella terza corsia a partire da piazza Matteotti verso via Sassari, normalmente adibita la transito e alla sosta di bus, dalle ore 9 del 20 aprile alle ore 15 del 4 maggio 2023: istituzione del divieto di transito e di fermata.

In via Angioy, tratto compreso tra via Roma e via Crispi, dalle ore 9 del 20 aprile alle ore 15 del 4 maggio 2023: chiusura alla circolazione veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati con validità 0:00-24;

In via Crispi, dalle ore 9 del 20 aprile alle ore 15 del 4 maggio 2023: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati con validità 0:00-24.

Nel largo Carlo Felice, all’intersezione con la via Roma, dalle ore 9 del 20 aprile alle ore 15 del 4 maggio 2023: istituzione della direzione obbligatoria diritto.

Nella via Sassari, tratto antistante la Stazione Ferrovie dello Stato, all’intersezione con la via Roma, dalle ore 9 del 20 aprile alle ore 15 del 4 maggio 2023: istituzione delle direzioni consentite diritto e sinistra.

Nella via Roma, all’intersezione con la via Sassari, dalle ore 9 del 20 aprile alle ore 15 del 4 maggio 2023: istituzione della direzione obbligatoria a sinistra eccetto autobus.