Il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda: “Gli abitanti di Capoterra sollecitano con forza la Città Metropolitana a intervenire con estrema urgenza per la messa in sicurezza della SP91”.

Tra corsie strette, curve a gomito e deviazioni “si rischia il frontale soprattutto quando una macchina si incrocia con un bus”: un’arteria importantissima che collega Capoterra centro a la Maddalena oltre alla rotatoria che conduce alla ss195.

“Nella SP 91 è da evidenziare la pericolosità della prima rotatoria, perché quando ci sono 2 mezzi, soprattutto se importanti, questi rischiano di scontrarsi frontalmente, soprattutto se percorrono la strada a velocità sostenuta”. Si richiede una maggiore sicurezza stradale, insomma, la situazione è caratterizzata da danni strutturali, asfalto deteriorato e ritardi incancreniti oramai cronici negli interventi di dovuta manutenzione.

Tanti i disagi per chi la percorre – prosegue Corda – necessita di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la sicurezza dei cittadini capoterresi e non. È necessario avere una snella e sicura viabilità della rete stradale provinciale percorsa dagli automobilisti, tutti i giorni”.