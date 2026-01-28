Le vie Bologna, Agrigento e Caboni “sono tra le peggiori della zona”: le strade “sono da rifare poiché non vengono ripristinate da ormai una vita”.

Disagi non indifferenti che vengono accentuati da un altro problema: “Siamo senza luce, come in via Ravenna, l’illuminazione è saltata dopo il passaggio del ciclone Harry. Possibile non si possa fare nulla?”

Una situazione che merita un intervento immediato per la sicurezza dei cittadini che, ogni giorno, sono a rischio tra buche da evitare e il buio che avvolge le vie.