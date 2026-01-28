Stavano rientrando dal lavoro a bordo di un minibus quando all’improvviso il mezzo di è ribaltato, forse a causa di un colpo di sonno o di un malore dell’autista. E’ accaduto nel primo pomeriggio sulla statale 131 all’altezza di Bonorva, nel sassarese: tre delle sette persone a bordo sono rimaste ferite. Due uomini sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ambulanza all’ospedale di Ozieri. Più serie le condizioni del terzo, che ha riportato una lesione lacero contusa alla testa ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l’elicottero dell’Areus. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità che ha subito inevitabili rallentamenti.
Secondo alcune testimonianze, gli occupanti sono usciti tutti autonomamente, nessuno è rimasto incastrato. Uno sanguinava dalla fronte mentre la carreggiata era invasa dalle loro borse frigo che nel ribaltamento sono volate sull’asfalto così come il cassone degli attrezzi.
(foto R.D.)