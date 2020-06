Calici in alto per brindare in onore di altri due pluricentenari sardi. Portoscuso e Serramanna in festa per Peppino Cosseddu e Anna Molino. 102 e 105 sono rispettivamente le candeline spente dagli ultimi due isolani che si aggiungono agli altri numerosi centenari sardi.

“Oggi abbiamo festeggiato il compleanno del nostro concittadino più longevo, Signor Peppino Cosseddu – comunica il sindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda – un ragazzo del 1918 che ne ha viste veramente tante, dalla segregazione nazista e fascista, la guerra, la fame, l’emigrazione, il dopo guerra e il boom economico fino all’attuale pandemia. Ricorda e racconta tutto. Una persona davvero speciale”.

“Auguri sinceri alla signora Anna Molino ed alla sua famiglia per questo fantastico traguardo” sono le parole espresse dal sindaco di Serramanna Sergio Murgia, dall’amministrazione comunale e dall’Associazione “Anni d’Argento” che, a nome di tutta la Comunità Serramannese, porgono le più grandi felicitazioni.

“A seguito dell’emergenza sanitaria, quest’anno non sarà possibile porgere di persona gli auguri alla Signora Anna, con la consueta visita presso la sua abitazione, pertanto porgiamo i nostri auguri tramite i canali virtuali che però non diminuiscono la gioia di questo momento”.