La foto curiosa del giorno: l’immenso Mammadriga su una finestra a Muravera. La foto spedita dai nostri lettori: un curioso esemplare di cerambice della quercia, detto in sardo Mammadriga (Cerambyx cerdo L.), uno tra i più grandi coleotteri presenti in Sardegna. E’ una specie assolutamente innocua e minacciata da disboscamento e inquinamento. Si tratta di un insetto protetto, le norme vietano la cattura e la sua uccisione. Viene definito un “ingegnere ecosistemi”, una specie ombrello, la sua conservazione serve a proteggere altre specie rare legate alle cavità ed al legno morto, come riporta il sito Sardegna Foreste.