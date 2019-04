Caldo e 24 gradi a Cagliari, al Poetto esplode l’estate in anticipo: ombrelloni aperti e tutti in acqua

A Cagliari esplode l’estate in anticipo. Proprio in contemporanea con il ponte del 25 aprile, migliaia di persone scappano dal centro città deserto e si riversano sulla spiaggia dei Centomila, già tornata abbastanza “in ordine” dopo le recenti mareggiate di Pasquetta. Lunghe file di automobili sin dalla rotonda dell’Amsicora, già esauriti gli stalli nel parcheggio sterrato prima di Marina Piccola. In tanti hanno deciso di concedersi qualche ora di sano relax e, contemporaneamente, di combattere il caldo. Ventiquattro gradi, un antipasto di bella stagione in piena regola. Tutti occupati i lettini dei baretti e degli stabilimenti balneari, chi invece vuole andare al “risparmio” è arrivato con i classici teli da mare e la borsa frigo. E, soprattutto, spuntano i primi costumi da bagno.

Mamme con bambini, ma anche giovani coppie e sessantenni, tutti alle prese con creme solari, palloni e racchettoni. E qualche bracciata nel mare finalmente limpido del Poetto – come si vede nel video del nostro lettore Gianluca P. – diventa non l’eccezione ma la regola. “L’acqua è calda e oggi è vacanza, non può andare meglio di così”.