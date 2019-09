Cagnetta travolta a Buddi Buddi, una taglia di 2mila euro per trovare il responsabile

La cagnetta era stata investita lo scorso 19 settembre da un’auto pirata lungo la strada “Buddi Buddi” a Sassari. L’automobilista si era ben guardato dal fermarsi, con il risultato che la cagnetta era deceduta. Il suo compagno, un meticcio, era rimasto a vegliarla fino a quando non sono giunti i soccorsi, ed ora scatta la taglia sull’automobilista.

Un facoltoso anonimo sardo ha messo a disposizione dell’AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) una somma di 2.000 euro che sarà pagata a chi con le proprie indicazioni e dichiarazioni (non anonime) sarà in grado di individuare, denunciare, e far condannare l’automobilista autore della morte della cagnolina.

Le segnalazioni possono essere fatte via mail scrivendo a presidenza.aidaa@gmail.com, oppure telefonando al numero AIDAA 3479269949. Tutte le segnalazioni saranno trasmesse alle forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda.