Investe una donna e scappa, denunciato un giovane cagliaritano

Investe una donna e scappa senza soccorrerla. In tarda mattinata un 26enne cagliaritano alla guida di una Fiat Punto, mentre stava transitando in via Carboni Boi, ha investito una donna 56enne residente nell’area della Città Metropolitana, che stava attraversando la strada. Il giovane, dopo l’urto, incurante del pedone a terra, si dava alla fuga.

Il pedone soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

La Polizia Locale intervenuta per i rilievi di legge, iniziava immediatamente le attività di Polizia Giudiziaria, ed il conducente del veicolo investitore veniva rintracciato presso la propria abitazione e denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso e sottoposto al ritiro immediato della patente.