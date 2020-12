Il maltempo non lascia la Sardegna, piogge in arrivo: 8 dicembre con l’allerta meteo

Piogge in arrivo su gran parte della Sardegna, la Protezione Civile proclama 34 ore di allerta Meteo gialla, cioè ordinaria, per tutto il giorno dell’Immacolata. Criticità ordinaria per rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Le piogge, inoltre, stando ai principali siti meteorologici nazionali, potrebbero essere, a tratti, anche forti.