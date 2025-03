Dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Cagliari spunta l’ipotesi di attivare zone rosse nella città di Cagliari, per delimitare virtualmente i luoghi sensibili e contrastare la microcriminalità, dallo spaccio di droga ai furti nei negozi in particolare in alcuni quartieri. Un provvedimento a tempo, come spiega il prefetto Giuseppe Castaldo, che è ancora in fase di valutazione e di cui si è parlato nel comitato con i vertici delle forze dell’ordine, di Confcommercio e Confesercenti. Andranno ora individuati le zone e i periodi in cui applicarlo, se si deciderà di procedere con questo provvedimento che si affiancherà a sistemi di videosorveglianza e controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine.

A suscitare maggiore preoccupazione con lo spaccio di stupefacenti sono i furti e le spaccate in città, in particolare nelle zone di San Benedetto e Sant’Avendrace come più volte denunciato dagli interessati a Casteddu online fenomeni in aumento negli ultimi mesi, ma che, come ha sottolineato il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, vanno analizzati nel lungo periodo: quindi furti non più numerosi ma più concentrati in un breve periodo.