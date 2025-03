La pausa pranzo dei Cagliaritani. Tra menu turistici, aumenti generalizzati e il jolly del lunch box.

Pranzare fuori casa è un abitudine ormai diffusa in tutta la città. Nuovi ritmi e tempi hanno cambiato le nostre abitudini e in tempi di aumenti generali, la pausa pranzo è diventata un lusso. In più Cagliari è una città che negli ultimi anni é cresciuta molto a livello turistico, e questo ha portato a una maggiore offerta di locali legati al food. Molti di questi però nascono per i turisti proponendo prezzi che si discostano dalla possibilità media di un cittadino che semore di piu per varie necessità non può rientrare a casa per pranzo.

Restano svariate le offerte dei ristoratori e a seconda della zona variano i costi. il quartiere Marina e Via Roma , grazie alla loro centralità, godono di una prima scelta da parte dei consumatori.

Per attrarre la clientela ultimamente si é ricorso a svariate formule, come quella del business lunch. Un menù si aggira intorno ai 15€ nei ristoranti più abbordabili. Questa proposta prevede il coperto, l’acqua e 1/2 primi piatti. Una formula che i più prediligono visto i prezzi del menu alla carta dove per un primo piatto si parte ormai dai 16€, mentre anche per una banale insalata mista la proposta é arrivata a toccare i 7/8€. La stessa pizza, che fino a qualche tempo fa per gusto e costo rappresentava la scelta migliore, arriva a costare 8€.

Una situazione che priva molti la possibilità e la comodità di sfruttare la propria pausa pranzo nei pressi dei propri uffici e sempre di.piu sono quelli che con un ulteriore sacrificio organizzativo, ricorrono al lunch box.