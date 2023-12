Cagliari, violenza in piazza Giovanni XXIII: due ragazzi pestati brutalmente e derubati

“Siamo profondamente preoccupati per quanto sta accadendo in città, dopo le spaccate dei giorni scorsi ai danni di alcuni locali del centro, questa notte due dipendenti di un nostro associato sono stati picchiati brutalmente mentre tornavano a casa dopo il lavoro,

condanniamo fermamente questi gesti e siamo vicini ai ragazzi vittime della violenza e al nostro collega”.

Così il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia che ha raccolto il grido d’allarme del titolare di un noto locale del centro città.

Due suoi dipendenti, di 24 e 25 anni, intorno alle 2, in piazza Giovanni XXIII, mentre tornavano a casa dopo il lavoro, sono stati avvicinati da due individui (uno impugnava un coltello) con la scusa di una sigaretta. Improvvisamente le due vittime, ora ricoverate in ospedale, sono state aggredite e derubate. Solo il tempestivo intervento di altri due ragazzi, conoscenti dei due aggressori, ha evitato il tragico epilogo della vicenda.

“Questo è l’ennesimo atto di violenza, gravissimo”, dice Frongia, “arriva dopo diverse spaccate registrate in alcuni locali nei giorni scorsi. Siamo convinti che il nostro grido d’allarme non rimarrà inascoltato da parte delle istituzioni”.