Cagliari, allarme a Monte Mixi: “Siamo al buio da alcuni mesi, è pericoloso”

Lampioni fuori uso e via degli Sport senza luce. In rivolta i residenti di Monte Mixi che hanno presentato al Comune una petizione sottoscritta da oltre 300 persone per chiedere il rispristino dell’illuminazione per la sicurezza dei numerosi atleti, anche giovanissimi, che frequentano le tante strutture sportive della zona.

Da alcuni mesi la strada che porta da viale Diaz al campo Coni è completamente al buio. I L’invito all’amministrazione è quello di “intervenire con urgenza”. “Questa zona dovrebbe essere al centro del miglior polo sportivo d’Europa”, dichiara il consigliere comunale Marco Benucci, “se consideriamo tutta l’area tra vecchio palazzetto, il campo Santoru, Esperia, Virtus e in futuro il nuovo palazzetto e il nuovo stadio, Rari Nantes, Canottieri. E invece langue in questa situazione da mesi, vuol dire che l’amministrazione non ha attenzioni per questo quartiere che è molto vivo e frequentato da tantissime persone. Ma purtroppo”, conclude, “passare qui al buio non è piacevole e la percezione della sicurezza è scarsa”.