Cagliari, violenza alla Marina: ragazzina pestata da altre 2 minorenni in piazza Sant’Eulalia

Una ragazzina di 17 anni pestata in piazza Sant’Eulalia. L’episodio ieri sera poco prima delle 20 davanti a residenti e turisti sconvolti. Ad aggredirla due coetanee (già individuate, saranno presto denunciate) per futili motivi. La giovane, che ha riportato una ferita all’arcata sopraccigliare, è stata portata via in ambulanza (le sono stati assegnati pochi giorni di cure). Sul posto anche i carabinieri. Del fatto circola anche un video. Secondo il comitato “Apriamo le finestre alla Marina”, che da tempo è in lotta contro la malamovida, si tratta dell’ennesimo episodio di violenza nel rione, “stavolta una ragazzina è stata picchiata e una volta a terra presa a calci. Volto tumefatto, sanguinante, sotto shock. In terra gli occhiali rotti e montagne di fazzolettini insanguinati. Chi l’ha aggredita appartiene al solito gruppo di giovanissimi che ormai da mesi gestisce la piazza come se fosse di loro proprietà: alcol, droga, schiamazzi e risse. Segnalato da mesi a Prefetto, Questore e Sindaco…provvedimenti? Nessuno”.