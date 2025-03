Grande attesa per la partita di stasera alla Unipol Domus dove i rossoblù cercheranno una vittoria che potrebbe essere fondamentale nella corsa per la salvezza .

Gara che si preannuncia complicata contro una formazione genoana rivitalizzata dalla cura Patrick Vieira.

Servira’ un Cagliari rigenerato , con un livello di attenzione elevato che possa rendersi pericoloso senza prestare troppo il fianco ad un Genoa che fa della concretezza e della solidita’ le sue caratteristiche migliori . Una squadra , quella del Grifone che ha saputo risollevarsi fino a raggiungere una posizione di classifica di tutto rispetto a quota 31 e che vorra’ conquistare punti decisivi tali da consentirle di affrontare un finale di campionato senza affanni.

Sara’ decisivo il duello a centrocampo tra le due formazioni , a tal proposito sarebbe opportuno che il Cagliari riproponga un reparto centrale capace di organizzare una manovra di gioco quanto piu’ efficace possibile ma che allo stesso tempo cerchi di contrastare al meglio i centrocampisti genoani per bloccare sul nascere la costruzione di azioni offensive che possano risultare letali per la difesa rossoblu.

Sarebbe auspicabile riuscire a realizzare una manovra ragionata che possa innescare un gioco produttivo sulle fasce tale da proporre cross interessanti per Piccoli che ha recentemente dimostrato , qualora servito nel modo giusto , di essere letale anche nel gioco aereo .

La formazione genoana in trasferta ha avuto finora un rendimento non trascurabile conquistando 15 punti,frutto di 4 vittorie e 3 pareggi ,mentre ha perso nelle restanti 6 gare disputate .

Dall’ analisi di questi dati si evince chiaramente come sia complicata la gara che i rossoblu disputeranno stasera alla Unipol Domus contro una formazione che annovera giocatori dalle buone qualita’ come Frendrup , Messias e Pinamonti .

Fondamentale sara’ limitare al massimo le amnesie difensive che spesso hanno vanificato il lavoro svolto dalla squadra e che purtroppo hanno rappresentato una costante nel rendimento rossoblu nell’ arco dell’ intero campionato fin qui disputato .

Un Cagliari che dovra’ cercare di essere propositivo e non troppo attendista con la consapevolezza che gare come quella di stasera rappresenteranno le occasioni migliori per poter capitalizzare i punti necessari per raggiungere una quota salvezza che si prospetta piu’ elevata rispetto alle ultime stagioni , visto il rendimento di quasi tutte le formazioni che sono protagoniste nella corsa per rimanere nella massima serie .