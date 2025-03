Velocità sostenuta e asfalto bagnato potrebbero essere le cause del rocambolesco incidente di questa notte in viale Regina Margherita a Cagliari. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente di una Fiat punto ha perso il controllo nella curva a Sa Manifattura, ribaltandosi e finendo sul ciglio del muraglione di Piazza Ingrao. Ricoverato in codice giallo l’automobilista, che sembra non aver riportato gravi lesioni.

Sul posto la polizia locale per i rilievi di rito.