I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 3:20 per l’incendio di un’auto in sosta in via Salvo D’Acquisto, nel comune di Pula. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento cittadino portuale di Cagliari con un’autopompa e cinque operatori, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Nel rogo è rimasta lievemente danneggiata anche un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze, colpita dal calore sprigionato dall’incendio. Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’episodio.