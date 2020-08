Incidente in viale Marconi a Cagliari e traffico in tilt. Due, almeno, le auto coinvolte e ancora ferme subito dopo via Venturi, non distante dalla via Mercalli. Risultato: file pazzesche sin dal Carrefour per chi deve arrivare nel capoluogo sardo. Serve almeno mezz’ora per poter superare il “tappo”: sul posto, a breve, dovrebbero arrivare i soccorsi. Nel frattempo, però, automobili, bus e taxi viaggiano a passo d’uomo sotto il sole cocente.