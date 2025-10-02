Cagliari, via Roma nuovamente nel caos: manifestazione non programmata blocca il traffico.

Sono scesi nuovamente in piazza i sostenitori della Palestina: dopo il raduno di ieri sera, che ha coinvolto centinaia di attivisti, alcuni di loro si sono ritrovati anche questa mattina nella via principale della città, dando vita a una nuova forma di protesta per dimostrare la solidarietà alle imbarcazioni della Flotilla.

Al grido “Palestina libera”, i manifestanti hanno occupato parte della via Roma. Ripercussioni sul traffico cittadino, anche i mezzi pubblici hanno subito rallentamenti e deviazioni del percorso ordinario.